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Общество

Педагог псковского колледжа искусств скончалась на 74-м году жизни

Фото: Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова

На 74-м году жизни скоропостижно скончалась преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Анна Новикова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учебном заведении.

Более 50 лет профессиональная деятельность Анны Новиковой была связана с Псковским областным колледжем искусств, в прошлом – областным музыкальным училищем. Уроженка Харькова в 1972 году, после окончания Ленинградской ордена Ленина государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова по специальности «музыковедение», была принята в Псковское областное музыкальное училище на должность преподавателя теоретических дисциплин.
 
За большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу в ноябре 2009 года Анна Новикова была награждена благодарностью министра культуры РФ. 
 
«Анна Самуиловна была замечательным профессионалом, тонким музыкантом, добрым и понимающим педагогом, деликатным, обладающим безупречным вкусом человеком. Её уход из жизни для педагогического коллектива колледжа, студентов, выпускников – это невосполнимая утрата», — говорится в сообщении.
 
Церемония кремации пройдёт в Санкт-Петербурге 25 октября, а прощание с преподавателем состоится в этот день в 15:30 по адресу: город Псков, улица Коммунальная, дом 23, корпус 7 (Псковский городской морг).
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