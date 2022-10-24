Российские ученые рекомендуют есть слизней вместо мяса

15:58, 24 октября 2022, ПАИ

Ученые Томского государственного университета выяснили, что пищевая ценность слизней и жуков-носорогов по многим показателям превосходит мясо сельскохозяйственных животных, сообщает ТАСС.

Одной из главных угроз человечеству в будущем является продовольственный кризис. Для предотвращения мирового голода ученые уже сейчас ищут способы решения проблемы. Среди перспективных источников протеина, в частности, выделяют беспозвоночных животных. Ученые биологического института ТГУ исследуют пищевую ценность нескольких видов моллюсков и насекомых.

«Использование беспозвоночных в пищу становится трендом не только для азиатских стран, но и для Европы. К примеру, самый крупный промышленный центр, где выращивают насекомых для употребления в пищу, находится в Голландии. В России это направление только начинает развиваться, но ни у кого нет сомнений в его перспективности. Животный протеин жизненно необходим человеку для обеспечения жизнедеятельности. Беспозвоночные животные с этой точки зрения – оптимальный вариант», - считает руководитель проекта, ведущий научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Сергей Чернышев.

Биологи ТГУ проводят исследования пищевой ценности нескольких видов – серых и рыжих слизней, жуков-носорогов, бронзовки. Первые результаты показали, что по многим показателям беспозвоночные превосходят сельскохозяйственных животных. Так, например, в биомассе слизней содержится хитин, которого нет в мясе сельскохозяйственных животных. Этот элемент улучшает работу желудочно-кишечного тракта в целом. Также в биомассе слизней есть углеводы, жирорастворимые витамины А и Е, отсутствующие в привычных людям мясных продуктах. У жуков очень высокое содержание белка. По микроэлементам, витаминам и калорийности их показатели примерно такие же, как у слизней.

«При этом количество белка в биомассе слизней сопоставимо с его уровнем в мясе домашних животных, а количество жиров неизмеримо меньше – соответственно, калорийность беспозвоночных в разы ниже. Микроэлементный состав изучаемых объектов также оказался очень богатым. Например, в ходе анализа выявлено высокое содержание железа, магния, фосфора и цинка – наиболее важных микроэлементов для поддержания нормальной жизнедеятельности организма», - рассказали в вузе.