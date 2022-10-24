Две псковички представляют регион на конкурсе «Мастера гостеприимства»

16:51, 24 октября 2022, ПАИ

Две псковички представляют регион на туристическом конкурсе «Мастера гостеприимства», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».

Ольга Качнова и Елена Макарова из Псковской области участвуют в финале направления «Развитие территорий» нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 114 участников из 42 регионов страны собрались, чтобы предложить свои идеи по развитию территорий России. Конкурсные испытания начались в Ставропольском крае 22 октября на площадке МинводыЭКСПО.

Художница-керамистка с 15-летним стажем Елена Макарова является вдохновителем и основательницей Содружества изборских мастеров, объединения ремесленников Печорского района, на её плечах лежит дизайн, концепция и разработка бренда. Содружество занимается развитием сельских территорий, гастрономической сувенирной продукцией и популяризацией аутентичной кухни Псковщины. Изборская чёрная соль, которую производит сама Елена, была номинантом Национального конкурса «Вкусы России» в 2021 году. Также Елена Макарова выиграла грант на развитие Народной керамической мастерской в деревне Сигово Печорского района Псковской области.

«Мастерская со следующего года войдёт в новый туристический маршрут «По Печорской стороне» по малым хозяйствам и хуторам. Здесь можно будет заниматься не только местным из незащищенных групп населения, но и гостям Псковской области самостоятельно изготовить и увезти с собой сувениры. Участие в конкурсе «Мастера гостеприимства» открывает массу возможностей как для начинающих менеджеров по туризму, так и для профессионалов своего дела. Благодаря реальным кейсам и запросам региона мы с командой единомышленников можем предложить перспективные сценарии развития регионов России», – рассказала финалист конкурса Елена Макарова.

Также за звание «Мастера гостеприимства» поборется заместитель председателя – начальник отдела туристской инфраструктуры комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова.

В финале конкурса «Мастера гостеприимства» жителям Псковской области предстоит пройти комплексную оценку своих деловых компетенций и решить в команде один из шести территориальных кейсов.

Победители, в зависимости от выбранного направления, смогут получить гранты на реализацию самых креативных туристических идей, пройти профильные стажировки, получить предложения по трудоустройству, стать участниками программы наставничества, получить возможность войти в состав профильных экспертных советов органов власти, определяющих политику в сфере туризма, а также организационную, методологическую и медиаподдержку своих инициатив.