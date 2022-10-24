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Общество

Работы по созданию доступной среды ведутся в Пскове

Фото здесь и далее: телеграм-канал Бориса Елкина

Работы по понижению бортового камня на путях движения пешеходов начались в Пскове. В перечень вошли жилые кварталы на Завеличье, Запсковье и в центре города. Всего около двух десятков улиц, сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале.

«Понижение бортового камня на стыке тротуара и проезжей части – обязательное требование «Доступной среды». Это удобно и маломобильным гражданам, и родителям с коляской, и людям на велосипедах или самокатах. Последние несколько лет ремонт дорог идет с учетом этого понижения. Однако в Пскове остается немало улиц, которые ремонта еще не требуют, а удобство пешеходов необходимо уже сейчас», – написал Борис Елкин.

Работы должны быть завершены до конца ноября. Все места отобраны с участием членов Всероссийского общества инвалидов.

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