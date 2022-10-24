Врачи рассказали, как определить инсульт по взгляду

17:08, 24 октября 2022, ПАИ

Около 43% пострадавших от инсульта испытывают некоторые симптомы примерно за неделю до удара, сообщает газета Express со ссылкой на врачей клиники Майо. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что симптомы редко сохраняются более 24 часов. При возникновении таких признаков рекомендуется незамедлительно обращаться к врачу.

«Некоторые больные, у которых впоследствии случался инсульт, сталкивались с внезапной потерей зрения на один глаз, иногда это не сопровождалось болями. Бывает, что перед глазами возникают темные пятна или тени», — отметил Гэри Бэрлетт из медицинского центра Биверсбрука.

Временная потеря зрения может означать микроинсульт, в трети случаев через несколько дней случается обширный инсульт. Для микроинсульта также характерны вялость, неприятные ощущения в конечностях.



Специалисты напомнили, что снижение кровяного давления и уровня «вредного» холестерина существенно уменьшает риск инсульта.