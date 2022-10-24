Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Врачи рассказали, как определить инсульт по взгляду

Около 43% пострадавших от инсульта испытывают некоторые симптомы примерно за неделю до удара, сообщает газета Express со ссылкой на врачей клиники Майо. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что симптомы редко сохраняются более 24 часов. При возникновении таких признаков рекомендуется незамедлительно обращаться к врачу.

«Некоторые больные, у которых впоследствии случался инсульт, сталкивались с внезапной потерей зрения на один глаз, иногда это не сопровождалось болями. Бывает, что перед глазами возникают темные пятна или тени», — отметил Гэри Бэрлетт из медицинского центра Биверсбрука.

Временная потеря зрения может означать микроинсульт, в трети случаев через несколько дней случается обширный инсульт. Для микроинсульта также характерны вялость, неприятные ощущения в конечностях.

Специалисты напомнили, что снижение кровяного давления и уровня «вредного» холестерина существенно уменьшает риск инсульта.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

24 октября 2022

Работы по созданию доступной среды ведутся в Пскове
24 октября 2022

В детской областной больнице займутся развитием реабилитационной службы 

24 октября 2022

Российские ученые рекомендуют есть слизней вместо мяса
24 октября 2022

Археологи нашли в Печорах металлического льва
24 октября 2022

Умер почётный гражданин Гдова Николай Андреев
24 октября 2022

Назначен новый главврач Псковской детской областной больницы
24 октября 2022

ВИДЕО Псков снова озарило северное сияние
24 октября 2022

Иконостас Троицкого собора в Пскове осмотрели реставраторы из Русского музея

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...