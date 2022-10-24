Два человека погибли и девять пострадали в ДТП на псковских дорогах за неделю

17:24, 24 октября 2022, ПАИ

Десять ДТП произошло в Псковской области за минувшую неделю, с 17 по 23 октября. В результате два человека погибли, еще девять получили травмы различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного УМВД.

За неделю сотрудники пресекли 1539 административных правонарушений.

Сотрудникам ГИБДД попались 32 пьяных водителя, причем пятеро из них сели за руль в нетрезвом виде повторно.