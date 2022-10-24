Мишустин обозначил приоритетные задачи для регионов
Ряд поручений региональным властям дал в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
«Сейчас в центре внимания губернаторов и региональных штабов должны быть вопросы обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта и связи», – отметил Михаил Мишустин.
Среди поручений главы правительства:
- Организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов.
- Подготовить информацию о выстраивании обратной связи с мобилизованными и их семьями относительно своевременного и корректного начисления денежного содержания.
- Продолжать информировать граждан о существующих мерах поддержки.
«Уверен, что совместные усилия помогут выполнить все поставленные президентом задачи, предоставить военным необходимые средства для достижения определенных главой государства целей», – подчеркнул премьер-министр.
Отметим, что по поручению президента меры безопасности в субъектах РФ координирует мэр Москвы Сергей Собянин.
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