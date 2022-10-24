Мишустин обозначил приоритетные задачи для регионов

17:29, 24 октября 2022, ПАИ

Ряд поручений региональным властям дал в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

«Сейчас в центре внимания губернаторов и региональных штабов должны быть вопросы обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры, энергетики, транспорта и связи», – отметил Михаил Мишустин.

Среди поручений главы правительства:

- Организовать систему контроля за распределением вещевого довольствия и формирования резервов.

- Подготовить информацию о выстраивании обратной связи с мобилизованными и их семьями относительно своевременного и корректного начисления денежного содержания.

- Продолжать информировать граждан о существующих мерах поддержки.

«Уверен, что совместные усилия помогут выполнить все поставленные президентом задачи, предоставить военным необходимые средства для достижения определенных главой государства целей», – подчеркнул премьер-министр.

Отметим, что по поручению президента меры безопасности в субъектах РФ координирует мэр Москвы Сергей Собянин.