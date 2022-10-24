Юный опочанин победил на чемпионате Великих Лук по ориентированию
Пятиклассник из Опочки стал победителем открытого чемпионата Великих Лук по спортивному ориентированию, который состоялся 22 октября, сообщает газета «Красный маяк».
Владислав рассказал, что спортивным ориентированием занимается уже 5 лет. Секцию туризма он начал посещать, когда пошел в первый класс.
«Каждому из нас предстояло найти четыре контрольных пункта, расположенных на двухкилометровой дистанции. Погода была чудесная, бежать было тёпленько! Под конец дистанции у меня резко заболело правое плечо, но до финиша я всё же добежал. Как выяснилось позже, кого-то из соперников мне удалось обогнать на четыре секунды», – рассказал юный спортсмен.
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