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Спорт

Юный опочанин победил на чемпионате Великих Лук по ориентированию

Фото: газета "Красный маяк"

Пятиклассник из Опочки стал победителем открытого чемпионата Великих Лук по спортивному ориентированию, который состоялся 22 октября, сообщает газета «Красный маяк».

Владислав рассказал, что спортивным ориентированием занимается уже 5 лет. Секцию туризма он начал посещать, когда пошел в первый класс. 

«Каждому из нас предстояло найти четыре контрольных пункта, расположенных на двухкилометровой дистанции. Погода была чудесная, бежать было тёпленько! Под конец дистанции у меня резко заболело правое плечо, но до финиша я всё же добежал. Как выяснилось позже, кого-то из соперников мне удалось обогнать на четыре секунды», – рассказал юный спортсмен.

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