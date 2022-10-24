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Общество

Как и где в Пскове учитывают интересы пешеходов

А вы тоже пользуетесь тропинками для сокращения пути? Фото: Андрей Степанов / «АиФ»

Выглянув в окно, вы с большой долей вероятности увидите тропинки, протоптанные псковичами через газоны. Да что там, наверняка каждый из нас регулярно пользуется такими ходами, более удобными, чем обычные тротуары, по пути к остановке или «магазину на районе». Коммунальщики вновь и вновь перекапывают их, но всё тщетно: «народная тропа» не зарастает. «АиФ-Псков» узнал, как с этим можно бороться и надо ли вообще это делать.

К слову сказать, в Подмосковье в 2021 году стартовала программа, которая так и называется — «Народные тропы». Её задача — обустроить дорожки во дворах, а также создать и обустроить пешеходные маршруты, уже протоптанные людьми. Что же происходит в Пскове, читайте в материале «АиФ-Псков».

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