Как и где в Пскове учитывают интересы пешеходов

18:38, 24 октября 2022, ПАИ

Выглянув в окно, вы с большой долей вероятности увидите тропинки, протоптанные псковичами через газоны. Да что там, наверняка каждый из нас регулярно пользуется такими ходами, более удобными, чем обычные тротуары, по пути к остановке или «магазину на районе». Коммунальщики вновь и вновь перекапывают их, но всё тщетно: «народная тропа» не зарастает. «АиФ-Псков» узнал, как с этим можно бороться и надо ли вообще это делать.

К слову сказать, в Подмосковье в 2021 году стартовала программа, которая так и называется — «Народные тропы». Её задача — обустроить дорожки во дворах, а также создать и обустроить пешеходные маршруты, уже протоптанные людьми. Что же происходит в Пскове, читайте в материале «АиФ-Псков».