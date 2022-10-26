В Государственном архиве Псковской области рассказали, как посетить открывшийся Музей оккупации

19:07, 24 октября 2022, ПАИ

Как посетить Музей оккупации Псковской области 1941–1944 гг., рассказали в региональном государственном архиве.

Работники архива подготовили для жителей и гостей Пскова ответы на этот и многие другие вопросы.

График работы музея

Музей открыт с понедельника по пятницу с 10 до 18 часов, в субботу — с 10 до 16.

Сколько это стоит?

Посетить музей можно бесплатно.

Можно ли прийти группой или классом?

Осмотр музея возможен не только самостоятельно, но и группой в сопровождении экскурсовода. Организованные экскурсии проводятся в начале каждого часа.

Обратите внимание! Для групп школьников требуется записаться по телефонам (8 8112) 53-56-85, 22-00-45.

Разрешена ли фото- и видеосъёмка?

С целью некоммерческого использования фотографий вы можете сделать снимки, но при этом не должны использовать штативы и другие специальные приспособления для организации съёмки.

Как войти в здание?

Вход посетителей осуществляется с улицы Ленина. Он тот же, что и в Музей-квартиру В. И. Ленина.

Могут ли маломобильные граждане попасть в музей?

Да. Для этого у входа со двора есть специальный подъёмник. Достаточно предупредить сотрудников музея о своём визите по телефонам (8 8112) 53-56-85, 22-00-45 — и вас встретят.

Если остались вопросы, обращайтесь по телефонам (8 8112) 53-56-85, 22-00-45.