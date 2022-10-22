ФОТО Главное об открытии музея оккупации в Пскове

19:33, 22 октября 2022, ПАИ



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



















Музей оккупации открыли сегодня в Пскове. Он расположился на цокольном этаже дома № 3 на улице Ленина, где в годы Великой Отечественной войны размещались карательный орган «Эстонская полиция безопасности и СД» и следственная тюрьма.

Одним из первых его посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На открытии музея первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поблагодарила всех причастных к созданию музею.

На открытии также присутствовала депутат Госдумы, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России, сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева. Позже она стала гостем радио «7 НЕБО», в эфире она рассказала, почему тюремная камера производит самое яркое впечатление в музее. По её словам Псковский музей жертв нацизма поднимает актуальную и в настоящее время тему, а архивные документы показывают в новых форматах, которые будут интересны и молодым, и взрослым псковичам и гостям города.

Подробнее с фоторепортажем можно ознакомиться по ссылке.