«Зенит» разгромил «Сочи» со счётом 7:0

22:12, 24 октября 2022, ПАИ

Петербургский «Зенит» обыграл «Сочи» со счётом 7:0 в домашнем матче 14-го тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.

Встреча прошла в понедельник на «Газпром-Арене». Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Иван Сергеев (2-я и 25-я минуты), Малком (11-я и 74-я), Вендел (32-я), Вильмар Барриос (53-я) и Густаво Мантуан (76-я).

На 20-й минуте защитник «Сочи» Артём Мещанинов получил красную карточку.

Петербургский клуб показывает достойные результаты в нынешнем розыгрыше РПЛ (11 побед и 3 ничьи) и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 36 очков.

«Сочи» потерпел второе поражение подряд и занимает восьмое место в таблице с 20 очками.