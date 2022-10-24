В Брянской области подорвали участок железной дороги

22:57, 24 октября 2022, ПАИ

На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство, пишет Telegram-канал RT со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза в Telegram.

«Сегодня вечером на перегоне между населёнными пунктами Новозыбков и Злынка сработало неизвестное взрывное устройство. Повреждены железнодорожные пути. Пострадавших нет. На месте работают экстренные и оперативные службы», — сообщил губернатор Брянской области.

Населённые пункты находятся у границы с Гомельской областью Беларуси.