День таможенника отмечают в России 25 октября

07:01, 25 октября 2022, ПАИ

25 октября в России отмечают День таможенника, сообщает calend.ru. Именно в этот день в 1653 году в стране впервые появился Единый таможенный устав, родившийся из Указа царя Алексея Михайловича о взимании таможенной пошлины «в Москве и городах российских». Впервые были закреплены законом права и обязанности таможенников (мытчиков) по осуществлению контроля над перемещением товаров.

Появление этого документа стало чрезвычайно важным событием для дальнейшего развития таможенного дела в России. С этого же момента таможня стала государственной службой, предназначенной для защиты экономических интересов страны. К тому же 25 октября 1991 года по Указу Президента России был образован Государственный таможенный комитет Российской Федерации, преобразованный в 2004 году в Федеральную таможенную службу РФ.

Российская таможенная служба – одна из крупнейших в мире, она насчитывает около 70 тысяч человек и включает в себя 8 региональных таможенных управлений, 3 специализированных управления. В ее структуре также действует Российская таможенная академия, признанная Всемирной таможенной организацией одним из своих региональных учебных центров.