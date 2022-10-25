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О погоде по звёздам судили на Руси в день Андрона

25 октября отмечается память трех святых мучеников — Прова, Тараха и Андроника, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане. Во время гонений на христиан троих мужчин схватили и привели на суд к правителю.

Мучители по очереди спрашивали Прова, Тараха и Андроника о том, как их зовут. И каждый из них давал один и тот же ответ: «Я — христианин, и это имя для меня дороже, чем то, что дано родителями». Троих мучеников подвергали новым пыткам, но на всех допросах они говорили, что не боятся смерти, потому что оживут на небесах. Потеряв надежду отвратить христиан от веры, правитель распорядился бросить мужчин на съедение диким зверям, но хищники не тронули их.

Святого Андрона (Андроника) на Руси считали мудрым звездочетом. «Андрон может шестом небо достать, совком звезды почерпнуть», — говорили люди. В день памяти святого было принято до полуночи наблюдать за звездным небом.

По звездам судили и о погоде, и о будущем урожае. Если небо было звездным, на следующий год должен был уродиться горох. Яркие звезды предвещали морозы, тусклые — оттепель, а мигающие — перемену погоды. Если же видели падающую звезду — ждали ветров и сухого года.

В это время продолжалась молотьба — из зерна делали крупу и муку. Поэтому самым популярным блюдом на крестьянском столе была каша — ячменная, овсяная или пшенная. Кашу подавали с маслом или с салом, а для детей ее заправляли сладким вареньем.

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