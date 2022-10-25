Псковичи не смогут увидеть солнечное затмение

08:41, 25 октября 2022, ПАИ

Псковичи не смогут увидеть солнечное затмение, которое состоится сегодня, 25 октября, с 12:16 до 14:38. В течение всего дня небо будет затянуто дождевыми облаками.

Но зато можно будет посмотреть онлайн-трансляцию большого Новосибирского планетария, также онлайн запустит ресурс Time&Date, за солнцем предлагает понаблюдать Гринвичская королевская обсерватория, проект «Виртуальный телескоп», портал «Культура.рф» и Уфимский городской планетарий.