25 октября в Печорах закроют сезон органных концертов

07:25, 25 октября 2022, ПАИ

25 октября в 18:30 в лютеранской кирхе святого Петра в Печорах состоится заключительный концерт органной музыки в этом сезоне. Перед публикой выступит органистка из Саратова Дарья Сидорова, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.



В программе: И. С. Бах. Фантазия и фуга g-moll, BWV 542; Ф. Мендельсон-Бартольди. Соната № 6 d-moll; М. Дюруфле. Сицилиана из Сюиты № 5; М. Таривердиев. Концерт для органа №1 «Кассандра» (Интрада, Ария); Ш.-М. Видор. Симфония для органа № 6 g-moll. Финал.

Церковь не отапливается, поэтому слушателям рекомендуют одеваться теплее.