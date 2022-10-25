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Туманность Полумесяц в созвездии Лебедь сфотографировал пскович

Туманность Полумесяц. Фото Владимира КолпаковаТуманность Полумесяц в созвездии Лебедь сфотографировал директор псковского Планетария Владимир Колпаков.

«Пока не набежали тучки совсем, удалось немного поснимать туманность Полумесяц. Получилось не то, чтобы очень, но даже что-то видно. К сожалению, съёмка была без гидирования и с засветкой от дома соседей: било практически в трубу», - написал Владимир Колпаков.

Размеры туманности составляют примерно 25 на 18 световых лет. Она располагается на расстоянии примерно 4700 световых лет от Земли.

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