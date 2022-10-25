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Спорт

«Электрон» из Великого Новгорода проиграл футболистам команды «Луки-Энергия»

С победой, земляки! Фото: «ВКонтакте»

Команда «Электрон» из Великого Новгорода проиграла в товарищеском матче футболистам «Луки-Энергия» со счётом 0:5. Об этом сообщил паблик «Псковский футбол».

Голы забили Данил Сподарец (два, один с пенальти), Даниил Агуреев, Манвел Агаронян, Игорь Тараканов.

В составе «Луки-Энергия» играли Ваулин Даниил, Лунёв Василий, Луканченков Андрей, Фетисов Евгений, Смирнов Матвей (Майборода Михаил, 71), Ващенко Богдан, Агуреев Даниил, Агаронян Манвел (Аленичев Максим, 71), Сподарец Данил (Умрихин Данил, 71), Егоров Артём (Мотлахов Дмитрий, 58), Шишаев Антон (Тараканов Игорь, 83).

«Долгожданная победная фотография «Луки-Энергии» из выездной раздевалки. Дело не в том, чтобы играть лучше всех, а в том, чтобы играть лучше, чем вчера. Побольше бы таких фото», — так подписана фотография в паблике футбольной команды.

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