Депутаты предлагают льготу для поступающих в вузы после срочной службы

00:28, 25 октября 2022, ПАИ

Абитуриенты, отслужившие срочную службу в армии, смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж — такой законопроект в понедельник внесли депутаты и сенаторы от «Единой России», пишет «Коммерсантъ». По их мнению, инициатива повысит престиж воинской службы, усилит патриотическое воспитание и сформирует у молодых людей «готовность к защите Родины».

Впрочем, опрошенные «Ъ» эксперты сомневаются в том, что в предложенном варианте льгота повысит количество желающих отслужить в армии. Они отмечают, что несколько дополнительных баллов не помогут поступить в вуз и тем более успешно окончить его. Реальную пользу принесло бы создание при вузах подготовительных отделений для бывших срочников, уверены собеседники «Ъ».