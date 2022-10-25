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Общество

Более 200 билетов на развлекательные мероприятия передадут семьям мобилизованных в Пскове

Более 200 билетов на развлекательные мероприятия передала администрация Пскова для семей мобилизованных, сообщил в своём Telegram-канале глава администрации города Борис Елкин.

Дети смогут бесплатно покататься на аттракционах в Детском парке, сходить на представления в планетарий, побывать на программах Городского культурного центра «Звуки музыки» и «Сказание о древнем городе», а также вместе с родными стать участниками концерта «Вместе мы большая сила, вместе мы семья» в Доме офицеров в День народного единства.

Билеты можно получить в Центре помощи семьям мобилизованных граждан на Некрасова, 19 с понедельника по пятницу с 12:00 до 20:00. «Это первая партия контрамарок на ближайшие мероприятия. Будем и дальше поддерживать семьи, в которых мужчины участвуют в специальной военной операции», - пообещал Борис Елкин.

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