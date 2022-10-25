Дождливая погода ожидается сегодня в Пскове
Облачная погода ожидается в Псковской области 25 октября. Сегодня пройдёт небольшой дождь, местами умеренный, сообщает псковский гидрометцентр.
Будет дуть южный ветер. Температура воздуха днем составит от +4 до +9, ночью - от +3 до +8 градусов.
В Пскове пройдет небольшой дождь. Температура днем - от +6 до +8, ночью - от +5 до +7. В Великих Луках днем небольшой дождь, ночью тоже дождь. Температура днем - от +7 до +9, ночью - от +6 до +8 градусов.
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