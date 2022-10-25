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Общество

В Госдуме предложили амнистировать жителей новых территорий

Действие российского Уголовного кодекса распространят на новые территории страны: ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области, пишет газета «Известия».

При этом их жители получат амнистию, если в российском законодательстве не будет оснований для наказания. Это, к примеру, коснется людей, осужденных по украинским статьям за сотрудничество с Россией.

В ближайшее время группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесет в Госдуму соответствующий законопроект. «Проектом закона устанавливается, что преступность и наказуемость деяний, совершенных на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей до 30 сентября 2022 года, а также иные уголовно-правовые последствия этих деяний определяются в соответствии с нормами уголовного законодательства РФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, при квалификации преступления и назначении уголовной ответственности вводится запрет на более тяжкое наказание по российскому УК. «В случае если деяние по уголовному законодательству РФ не является преступлением, а также при отсутствии оснований принимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела в соответствии со статьей 148 УПК РФ», — отмечается в документе.

Один из авторов законопроекта депутат Госдумы Сергей Леонов пояснил «Известиям», что законопроект вводит амнистию для тех, кто осужден или проходил по уголовным делам в соответствии с УК Украины, которые в РФ не имеют уголовных составов. «Например, за получение российского паспорта или осужденные по статьям за сотрудничество с РФ. Также будут пересмотрены сроки отбывания наказания в соответствии с УК РФ», — сказал он.

По словам Леонова, речь не идет об амнистии за тяжкие преступления, например, за убийство или изнасилование. Парламентарий уточнил, что аналогичный закон Госдума приняла для Крыма, когда он вошел в состав России.

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