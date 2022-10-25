Горводоканал предупредил псковичей об отключении водоснабжения
25 октября в Пскове в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения, сообщает Горводоканал.
«В связи с работами МП г. Пскова «Горводоканал» возможно временное ограничение водоснабжения по адресу ул. Свердлова, 8а», — говорится в сообщении.
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