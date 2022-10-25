13% россиян врут о причинах каждого десятого отгула

09:35, 25 октября 2022, ПАИ

Каждый десятый сотрудник обманывает работодателя о причине запрашиваемого отгула, сообщили в пресс-службе сервиса Работа.ру.

37% респондентов отметили, что чаще всего отпрашиваются с работы ради посещения врача. 30% опрошенных берут отгулы из-за плохого самочувствия, а 22% — из-за вызовов мастеров на дом, доставок и проч. Еще 21% участников исследования могут пропустить работу по причине присмотра за детьми.

Каждый десятый опрошенный житель России (10%) отпрашивается из-за усталости. 6% респондентов также рассказали, что готовы пропустить работу из-за хорошей погоды и желания прогуляться. 5% участников исследования отпрашивались из-за приезда родственников, а 3% — из-за того, что проспали. В варианте «Другое» 15% респондентов чаще всего указывали, что не берут отгулов на работе.

Большинство опрошенных (83%) ни разу за прошедший год не выдумывали причины для отгулов. Однако 13% респондентов честно рассказали, что до 10% причин пропусков работы — ненастоящие. 2% участников исследования отметили, что выдумали до 30% причин отгулов, 1% использовали обманные методы до 50%. Еще 1% опрошенных жителей России выдумывали до 70% причин отгулов, столько же респондентов признались, что у них любая причина пропуска работы — неправда.