Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Пскове за октябрь
Больше всего в Пскове в октябре готовы платить медицинскому представителю в одной из крупнейших в России фармацевтических компаний − от 82 000 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Врачу-хирургу в межрайонной больнице предлагают от 80 000 рублей. Работодатель обещает сокращенную продолжительность рабочего времени − не более 39 часов в неделю.
Менеджеру по продажам B2B в крупной федеральной IT-компании готовы платить от 70 000 рублей. Компания предоставляет возможность работать удаленно и бесплатное вводное обучение с наставником из успешных менеджеров + регулярное обучение и доступ к корпоративной библиотеке.
Менеджеру по продажам в рекламной индустрии готовы платить 70 000 рублей. Замыкает рейтинг вакансия инспектора транспортной безопасности с зарплатой от 58 600 рублей.
|
№
|
Должность
|
Предлагаемая зарплата
|
1
|
Медицинский представитель
|
от 82 000 руб.
|
2
|
Врач-хирург
|
от 80 000 руб.
|
3
|
Менеджер по продажам B2B
|
от 70 000 руб.
|
4
|
Менеджер по продажам
|
70 000 руб.
|
5
|
от 58 600 руб.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Более 200 билетов на развлекательные мероприятия передадут семьям мобилизованных в Пскове