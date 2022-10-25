Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Пскове за октябрь

09:57, 25 октября 2022, ПАИ

Больше всего в Пскове в октябре готовы платить медицинскому представителю в одной из крупнейших в России фармацевтических компаний − от 82 000 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Врачу-хирургу в межрайонной больнице предлагают от 80 000 рублей. Работодатель обещает сокращенную продолжительность рабочего времени − не более 39 часов в неделю.

Менеджеру по продажам B2B в крупной федеральной IT-компании готовы платить от 70 000 рублей. Компания предоставляет возможность работать удаленно и бесплатное вводное обучение с наставником из успешных менеджеров + регулярное обучение и доступ к корпоративной библиотеке.

Менеджеру по продажам в рекламной индустрии готовы платить 70 000 рублей. Замыкает рейтинг вакансия инспектора транспортной безопасности с зарплатой от 58 600 рублей.