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Общество

Месячник «Белая трость» проходит в Псковской области

Месячник «Белая трость», призванный привлечь общественность к проблемам незрячих людей, проходит в Псковской области с 15 октября по 13 ноября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Месячник проходит в России ежегодно в период между 15 октября (День белой трости) и 13 ноября (Международный день слепых). 

В областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих запланирован целый ряд различных мероприятий: в учреждении проводятся литературные выставки, виртуальные экскурсии с тифлокомментариями, мастер-класс для студентов по обучению чтению и письму рельефно-точечным шрифтом.

Также в библиотеке запланировано проведение межрегиональной конференции на тему «Новые формы информационно-библиотечной работы по социокультурной реабилитации и абилитации людей с нарушениями зрения и ограниченными возможностями здоровья». Кроме того, жители региона могут поддержать областную акцию «Время читать». Она проводится с целью выявления талантливых исполнителей художественных произведений для создания аудиозаписей, которые пополнят фонд «говорящих» книг краеведческой тематики в Псковской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих в рамках проекта «Книга вслух».

Что касается сопровождения инвалидов по зрению и их социальной поддержки и реабилитации, такая работа проводится круглогодично, сообщил председатель Псковской областной организации Всероссийского общества слепых Владимир Прокудин. Регулярно в муниципалитетах организуются встречи с гражданами. Они проходят с участием глав районов, представителей Фонда социального страхования, Пенсионного фонда и регионального комитета по социальной защите. На встречах люди могут задать специалистам интересующие их вопросы и получить подробные консультации.

Кроме того, в ноябре областная организация «Общество слепых» в рамках месячника «Белая трость» проведет серию турниров среди инвалидов по зрению. Состоятся, в частности, соревнования по теннису, дартсу и шашкам.

Итоги работы сообщества с чествованием активистов из числа инвалидов по зрению будут подведены в конце года на традиционном мероприятии. В нем примут участие представители всех первичных организаций областого Общества слепых и директора специализированных предприятий.

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