Александр Котов: Таможенная служба справится с самыми сложными вызовами

10:14, 25 октября 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Он напомнил, что таможенное дело существует в России не одно столетие и в каждый исторический период таможня эффективно выполняла задачи по обеспечению экономической безопасности государства. В современных реалиях, когда Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, таможенная служба оперативно перестроилась, чётко реализует принятые правительством специальные экономические меры по защите внутреннего рынка и поддержке отечественного бизнеса, подчеркнул председатель ПОСД.

«Новый формат работы позволил не только снизить административную нагрузку на наших предпринимателей, но и предотвратить вывоз из страны стратегических товаров. Уверен, руководствуясь национальными интересами России и опираясь на профессионализм сотрудников, таможенная служба справится с самыми сложными вызовами времени. От всей души желаю здоровья, благополучия и успехов в службе на благо Отечества!» - обратился Александр Котов к работникам отрасли.