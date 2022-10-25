Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Трёх нетрезвых водителей ВАЗов задержала псковская полиция за день

Псковские полицейские установили нетрезвых водителей, ранее уже подвергавшихся наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, в Пскове 24 октября у дома на улице Николая Васильева сотрудники полиции остановили для проверки ВАЗ-2121. Как оказалось, машиной управлял 42-летний великолучанин, находившийся в нетрезвом состоянии.

В тот же день в Гдовском районе на дороге Псков – Сланцы, у деревни Брагино, полицейские проверили ВАЗ-21070. Выяснилось, что за рулем был пьяный местный житель 1988 года рождения. А в Себеже 24 октября по улице Сенцовской на автомобиле ВАЗ-21124 следовал 35-летний местный житель в состоянии опьянения.

В ведомстве отметили, что довольно часто сталкиваются с такими негативными ситуациями.

«Необходимо помнить, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет. А за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет», — сказали в ведомстве.

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей учитывать, что алкоголь даже в малых дозах лишает человека возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 октября 2022

Пожар в квартире потушили пожарные в Великих Луках
24 октября 2022

В Брянской области подорвали участок железной дороги
24 октября 2022

Более трёх миллионов рублей перевели мошенникам псковичи
24 октября 2022

Водитель автомобиля погиб в ДТП в Великолукском районе

24 октября 2022

Две ручные гранаты нашли в себежском лесу
23 октября 2022

59-летнего мужчину разыскивают в Псковской области
23 октября 2022

Военкор Семён Пегов ранен и госпитализирован в Донецке
23 октября 2022

Российская оперная певица Галина Писаренко умерла на 89-м году жизни

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...