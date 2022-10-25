Трёх нетрезвых водителей ВАЗов задержала псковская полиция за день

10:29, 25 октября 2022, ПАИ

Псковские полицейские установили нетрезвых водителей, ранее уже подвергавшихся наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, в Пскове 24 октября у дома на улице Николая Васильева сотрудники полиции остановили для проверки ВАЗ-2121. Как оказалось, машиной управлял 42-летний великолучанин, находившийся в нетрезвом состоянии.

В тот же день в Гдовском районе на дороге Псков – Сланцы, у деревни Брагино, полицейские проверили ВАЗ-21070. Выяснилось, что за рулем был пьяный местный житель 1988 года рождения. А в Себеже 24 октября по улице Сенцовской на автомобиле ВАЗ-21124 следовал 35-летний местный житель в состоянии опьянения.

В ведомстве отметили, что довольно часто сталкиваются с такими негативными ситуациями.

«Необходимо помнить, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет. А за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет», — сказали в ведомстве.

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей учитывать, что алкоголь даже в малых дозах лишает человека возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция.