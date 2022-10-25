С бюджетом работаю постоянно – ПАИ-live c Юлией Пожидаевой

11:29, 25 октября 2022, ПАИ

В эфире очередного ПАИ-live ведущая проекта Лариса Малкова пообщалась с депутатом Псковской городской Думы по округу № 9 Юлией Пожидаевой. Почему такого бюджета в Пскове еще не было, что сделано и планируется сделать, а также как решаются окружные проблемы – читайте в интервью.

«Не было такой цифры»

– Рада вас видеть в новом статусе в новом составе городской Думы, где произошли изменения в структуре и вы назначены председателем комитета по финансам и бюджетной политике. С чем связано такое назначение – с вашей профессиональной деятельностью?

– Комитет называется по бюджету, налогам и финансовой политике. Раньше, кстати, он был по стратегическому планированию и бюджетной политике. Если взять мою основную деятельность, в общем-то, последние 17 лет я являюсь руководителем, стратегическое планирование и бюджетная политика предприятия – это то, с чем я работаю постоянно.

– Вы профессионал, что там говорить.

– Да, для любого предприятия, независимо от того, сколько на нем работает – хоть три человека, хоть тысяча, очень важен порядок в финансах, финансовое стратегическое планирование и расходная часть. В расходной части важен контроль, важно, чтобы понимали, куда уходят финансы, иначе без этого предприятие долго не проживет. Поэтому назначение на должность председателя бюджетного комитета, скажем так, согрело мне душу: мне это интересно.

Кстати, убрали из названия стратегическое планирование, наверно, потому что мы не можем особо влиять на доходную часть. Как бы там ни было, собственные доходы города сильно не изменились – где-то 2 млрд так и остались, несмотря на то что бюджет значительно растет с каждым годом: взять бюджет, который есть на сегодняшний день в городе Пскове, – не было еще такой цифры у нас никогда. Но при этом собственные доходы, в общем-то, в районе двух миллиардов так и остались, т. е. бюджет растет за счет межбюджетных трансферов, субсидий, субвенций, дотаций.

– На заседании комитета, которое прошло в этом месяце, какие вопросы пришлось решать?

– Вопрос был о внесении изменений в бюджет 2022 года и плановый период 2023–2024 годов. Доходы бюджета увеличились на 355 млн 209 тыс., на эту сумму были увеличены лимиты. В основном увеличились лимиты по муниципальным программам. Достаточно существенные средства пошли на горводоканал и на станцию умягчения воды, также был увеличен лимит на ремонт Псковского технического лицея.

– Да, тем более планируется его открывать уже зимой.

– Надеемся, что это произойдет. Увеличены лимиты на оборудование тревожными кнопками в том числе дошкольных учреждений, на благоустройство дворовых территорий – практически все программы были затронуты изменениями. Были передвижки в бюджете и увеличение лимитов: где-то произошло уменьшение, где-то увеличение, но расходы бюджета увеличились на 355 млн.

– А работа над бюджетом 2023 года уже начата?

– Она была начата еще раньше. Кстати, на этом заседании комитета и на этой сессии были утверждены поправки в бюджет планового периода 2023 года, и я думаю, что для горожан будет достаточно интересно, что были выделены средства на проектно-сметную документацию для инфраструктуры практически 20 км велодорожек в городе Пскове. Надеюсь, что в следующем году она будет выполнена и наш город будет современнее, интереснее.

Средства на «Пентагон»

– Что с Приложением, которое имеет разные номера, 19-20, называется еще «депутатские деньги», когда определенная выделяется сумма, 100 млн, на округа и депутат получает где-то по 4-5 млн?

– Нет, не по 4-5, там порядка трех с чем-то миллионов. Приложение никуда не делось.

– Депутаты всегда за него борются.

– Конечно, борются!

– И для чего нужно это Приложение?

– Задумка очень интересная, что именно эти средства пойдут на реализацию тех мероприятий, которые необходимо выполнить в первую очередь в округе.

– Но это сродни народному бюджетированию?

– Да, абсолютно верно. И по большому счету народный бюджет все равно формируется на основе предложений как депутатов, так и граждан: мы собираем проблемы, депутат владеет ситуацией в округе, дает предложения о внесении в расходную часть бюджета.

– В этом году планируется? Это будет Приложение, наверно, 21?

– Нет, по-моему, это Приложение 20-е, и там распределение идет по одномандатным округам.

– Не отказывайтесь от него!

– Ну а как от него отказаться? Это народный бюджет по большому счету.

– Юлия Валерьевна, давайте поговорим о вашем округе № 9. Вам пришлось много встречаться с людьми. Вы в прошлый раз в эфире рассказывали о своей работе. Что удалось сделать и какая работа еще предстоит?

– За пять лет, что я была депутатом, сделано, конечно, много: отремонтировано очень много дворовых территорий, наверно, даже больше, чем в любом другом округе, сделаны междворовые проезды, приведены в порядок общественные территории (на улице Юбилейной, Аллея ветеранов). Также отремонтирован проезд (самое последнее, что было сделано буквально в этом году) у рынка «Нива». Помним, какая была дорога?

– Конечно!

– На прошлой встрече мы как раз говорили о домах – это так называемый дом «Пентагон». Там шесть домов: это Западная, 9, 9а, 11 и Коммунальная, 50, 52. Двор требует достаточно больших затрат на ремонт, и в этом году, как раз на этой сессии, было внесено изменение в бюджет и включены в расходную часть полтора миллиона на то, чтобы начать их ремонтировать. Конечно, за этот год не успеем все сделать, но по крайней мере работа начата, все сдвинулось с мертвой точки.

– И пробили этот вопрос именно вы!

– Начинается работа, и я надеюсь, что в следующем году мы этот двор доделаем до конца, тем более что депутат областного Собрания по этому округу Юрий Юрьевич Сорокин сказал, что в следующем году он планирует установку детской площадки в этом дворе. Надеюсь, что к концу следующего года мы подойдем уже с выполненной задачей по этому двору.

– Еще какие планы у вас имеются?

– Что касается ремонта дворовых территорий, еще есть достаточно проблемный двор на Народной, 43.

– Это старый двор?

– Да, это старый двор, вокруг дальше по Рижскому достаточно много отремонтировано, а этот двор оставили – наверно, потому что там не так просто поменять покрытие: надо поднимать дорогу, иначе будут проблемы.

– Там серьезные вложения.

– Не такие, как в «Пентагон», но тоже достаточно серьезно.

– Еще очень хорошо отремонтирован кусочек, где обновленный детский сад «Снегирек».

– Да, там как раз пешеходная зона сделана.

– Пешеходная зона напротив этого дома идет?

– Этот дом выходит туда торцом, а во дворе дома ситуация печальная, надо делать. Будем делать!