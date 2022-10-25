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Общество

«Росгосстрах»: Чаще всего в аварии попадают водители автомобилей ВАЗ и Toyota

В этом году чаще всего в аварии попадали водители на различных моделях марок ВАЗ/Lada и Toyota. Об этом свидетельствует анализ обращений в компанию «Росгосстрах» автомобилистов с полисами ОСАГО. 15,7% страховых случаев приходится на ВАЗы и 11,8% — на машины марки Toyota. Далее с существенным отрывом следуют автомобили Kia (7,5%), Hyundai (7,3%) и Nissan (5,7%).

ВАЗ и Toyota лидируют и по количеству серьезных дорожно-транспортных происшествий, после которых экспертиза устанавливала конструктивную гибель автомобиля — так называемый «тоталь». Чаще всего признавались «тотальными» автомобили ВАЗ/Lada (4,3% от происшествий с машинами этой марки), Toyota (4%), Nissan (7,5%), Mercedes-Benz (13%) и Honda (9%). Всего же в среднем за 3 квартала 2022 года доля указанных в полисах ОСАГО автомобилей, восстановление которых после ДТП было признано экономически нецелесообразным, составило в «Росгосстрахе» 3,7%.

Страховые события с автомобилями, защищенными полисами каско, дают несколько иную картину. В топ-5 по количеству обращений попали Toyota (15,3% страховых случаев), ВАЗ/Lada (11,4%), Renault (8,7%), Kia (8,3%) и Hyundai (8%). Застрахованные по каско автомобили реже признавались «тотальными» — доля не подлежащих восстановлению машин составила за 9 месяцев 2022 года всего 2%. Чаще всего это были автомобили Renault (2,8% от происшествий с машинами этой марки), ВАЗ/Lada (1,9%), Toyota (1%), Kia (1,8%) и Hyundai (1,5%).

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