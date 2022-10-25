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Происшествия

250 тысяч рублей вымогали сотрудники полиции Печор у местного жителя

Сотрудники полиции Печор вымогали у местного жителя 250 тысяч рублей якобы за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности за совершенное преступление. Их действия удалось пресечь УФСБ России по Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан либо организаций, с применением насилия, оружия или специальных средств) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

Одному из преступников назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет, а также штрафом 1 000 000 (один миллион) рублей, его сообщнику – в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

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