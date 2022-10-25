В Псковской области выявили более 1000 нарушений антикоррупционного закона

11:20, 25 октября 2022, ПАИ

1261 нарушение законодательства о противодействии коррупции выявили в Псковской области за 9 месяцев 2022 года, сообщает региональная прокуратура.

Нарушения закона, связанные с неисполнением обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством, совершены 684 лицами. С целью их устранения принесено 232 протеста, в суды направлено 25 исковых заявлений, внесено 240 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 243 лица, к административной ответственности привлечено 20 лиц, объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушений закона.

Органы прокуратуры области выявили 183 коррупциогенных фактора в 156 нормативных правовых актах, с целью их устранения внесено 156 актов прокурорского реагирования.

При проведении проверок соблюдения должностными лицами установленных антикоррупционным законом обязанностей, запретов и ограничений прокуроры нашли 684 нарушения. В целях их устранения внесено 80 представлений и информаций, по результатам рассмотрения которых 238 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, один человек уволен в связи с утратой доверия. Фактов неудовлетворения требований прокурора не было.

За 9 месяцев в этой сфере выявлено шесть нарушений закона. Для их устранения в суд направлено одно исковое заявление, внесено три представления, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, еще одно - к административной, направлен один материал проверки в порядке статьи 37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которого возбуждено одно уголовное дело, рассказали в ведомстве.

В бюджетной сфере выявлено 7 нарушений закона, направлено 3 исковых заявления на сумму 1 324 тыс. руб., возбуждено одно дело об административном правонарушении, внесено одно представление, в порядке статьи 37 УПК РФ направлено 5 материалов проверки, возбуждено 5 уголовных дел.

Что касается вопроса привлечения к административной ответственности по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного или муниципального служащего, либо бывшего государственного или муниципального служащего), то за 9 месяцев возбуждено 16 дел.

В истекшем периоде 2022 года в сфере реализации национальных проектов выявлено 8 нарушений законодательства о противодействии коррупции, с целью устранения которых внесено 6 представлений, направлено одно исковое заявление о взыскании ущерба на общую сумму 9 085 тыс. руб.

Органы прокуратуры области направили в суды 11 исковых заявлений о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции на сумму 13 557 тыс. руб. Суды области удовлетворили требования по 7 исковым заявлениям на сумму 711 тыс. руб., взыскано 960 тыс. руб.

«Показатели работы за 9 месяцев 2022 года по результативности деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов в сфере противодействия коррупционным преступлениям находятся на уровне аналогичного периода прошлого года. За исследуемый период на территории области зарегистрировано 57 преступных деяния рассматриваемой категории. Структура преступлений, выявленных на территории области, свидетельствует в основном об их совершении в сферах распоряжения государственным и муниципальным имуществом (денежными средствами), а также при получении и даче незаконного денежного вознаграждения в различных сферах (к примеру, в сферах здравоохранения, образования, по линии ФСИН)», - уточнили в ведомстве.

Причиненный ущерб за анализируемый период составил 10 089 тыс. руб. Добровольно возмещено 1 856 тыс. руб., изъяты имущество и денежные средства на сумму 113 тыс. руб., наложен арест на имущество в порядке статьи 115 УПК РФ на общую сумму 8 556 тыс. руб.

За указанный период суды первой инстанции рассмотрели уголовные дела коррупционной направленности в отношении 27 лиц. Вынесено 23 обвинительных судебных решения.

По части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) осуждено 2 лица, части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) – 5 лиц, части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп) – 1 лицо, частям 1 и 2 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) – 3 лица, частям 4 и 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки) – 3 лица, части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки) – 5 лиц, части 2 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) – 1 лицо, части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество) – 3 лица.

К уголовной ответственности привлечены три должностных лица государственных и муниципальных учреждений и предприятий (Псков, Великие Луки), два руководителя органов местного самоуправления (Великолукский, Новосокольнический районы), два сотрудника правоохранительного органа (Печорский, Островский районы), медицинский работник (Новосокольнический район), а также иные лица (Псков, Дновский, Невельский, Палкинский, Плюсский и другие районы).