Псковичка победила в конкурсе «Мастера гостеприимства»

11:20, 25 октября 2022, ПАИ

Объявлены победители финала по направлению «Развитие территорий» нового сезона конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Лучшими стали 14 участников из 10 регионов России, среди них Ольга Качнова из Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Финал направления прошёл в Минеральных Водах 21-24 октября. На протяжении трех дней 114 увлеченных работников индустрии гостеприимства из 42 регионов страны решали территориальные кейсы, проходили ассессмент деловых компетенций, индивидуальные интервью, посетили деловую программу.

На церемонии закрытия финала к мастерам гостеприимства по видеосвязи обратился первый заместитель генерального директора АНО «Россия — стран возможностей» Алексей Агафонов: «Конкурс «Мастера гостеприимства» отличается от других проектов нашей платформы. Здесь всегда царит неповторимая, душевная и теплая атмосфера. На проекте ты не чувствуешь соревнования за кубок, ведь каждый становится частью сообщества, большой семьи Мастеров, где ты всегда можешь найти поддержку единомышленников, услышать совет от наставников, проконсультироваться с экспертами. Мастера делают общее доброе дело — создают прекрасный бренд под теплым названием «Гостеприимство в России».

Ольга Качнова — заместитель председателя, начальник отдела туристской инфраструктуры комитета по туризму Псковской области. Она занимается сопровождением крупных проектов в сфере международного сотрудничества, разработкой и реализацией стратегии продвижения и позиционирования на туристическом рынке. Среди реализованных проектов — создание туристско-рекреационного кластера «Псковский», предполагающий реконструкцию основных общественных пространств города, в том числе набережных и парковых зон, а также создание туристского кластера «Духовные истоки».

Ольга Качнова считает, что мастер гостеприимства должен быть профессионалом, уметь работать в команде, быть ответственным, требовательным к себе и команде, брать ответственность за свою команду и результат.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется с 2019 года. За три года участниками стали более 87 тысяч человек, из них более 36,5 тысяч в 2022 году. Главная задача проекта — познакомить и объединить одной идеей людей индустрии туризма, развивающих туристическую привлекательность регионов страны, создать условия для их обучения, обмена опытом, творческих коллабораций.

«Развитие территорий» — одно из четырех новых направлений конкурса «Мастера гостеприимства», которое стартовало только в 2022 году. Интерес к нему проявили не только тысячи участников, но и партнеры конкурса, обратившиеся к Мастерам гостеприимства за новыми яркими идеями по развитию территорий России.

В финале конкурса в Минеральных Водах участники решили шесть территориальных кейсов от заказчиков. Важно, что работа началась за несколько месяцев до финала. Партнеры готовили материалы для участников, продумывали задачи и механику проведения стратегической сессии, а финалисты старались глубоко изучить особенности выбранных территорий. В Ставропольском крае участники и заказчики встретились очно и вместе разработали актуальные для регионов, эффективные, прикладные предложения по развитию территорий страны. В ближайшей перспективе яркие идеи мастеров будут воплощены в жизнь.

«Четырнадцать ярких, креативных, влюбленных в нашу страну и свои регионы участников конкурса стали победителями и заслужили гордое звание «Мастер гостеприимства», а с ним и новые карьерные возможности, признание туристического сообщества, возможность участия в программе наставничества и прохождение специализированной одномодульной образовательной программы в мастерской управления «Сенеж», — рассказал руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

На протяжении всех этапов финала участников поддерживали наставники — профессионалы туристической индустрии, знаменитые отельеры и рестораторы, туроператоры, руководители компаний сферы туризма и сервиса, представители органов власти, курирующие развитие территорий. Главным модератором конкурсной программы стал управляющий партнер и сооснователь консалтингового бюро «Hard Restart», наставник конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Константинов.

«Формат 3-х дневной гибридной стратегической сессии по развитию территорий — когда требуется предварительная подготовка, активные диалоги с федеральными экспертами и региональными стейкхолдерами, аналитика, формирование бизнес-гипотезы, командный поиск вариантов направлений развития, пересборка модели, питч и последующая защита проекта — это сложно! Мы понимали, что будет интересно и полезно, но реально сложно. Далеко не каждый специалист способен на работу такого класса. — отмечает наставник конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Константинов. — Мастера Гостеприимства доказали на практике, что способны держать высокий уровень результата. Участники нашли неожиданные и жизнеспособные идеи. Держали фокус внимания на финансовых показателях, особенностях каждой конкретной территории и своей личной готовности к реализации проектов развития».

Программа финала получилась насыщенной и интересной. Помимо решения территориальных кейсов, участники увидели прекрасный город Пятигорск на экскурсии, прониклись атмосферой Кавказа и попробовали местную кухню на гастро-ужине, собрали 15-метровую «Машину Голдберга» на тимбилдинге, а также прошли индивидуальные интервью, которые помогут проекту при подборе кандидатур в рамках запустившейся недавно программе рекрутинга от мастеров гостеприимства.