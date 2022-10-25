«Титан-Полимер» планирует помочь с благоустройством Тямши

12:34, 25 октября 2022, ПАИ

После запуска завода «Титан-Полимер» планируется заняться благоустройством Тямши в Псковском районе, заявила заместитель генерального директора АО «ГК «Титан» по корпоративным коммуникациям Алина Рыбина в эфире радиостанции «7 НЕБО», который проходит в рамках марафона «10 лет ОЭЗ «Моглино».

Она отметила, что на предприятии трудится большое количество людей, и так как большую часть времени они проводят на работе, необходимо делать их жизнь комфортнее.

Алина Рыбина отметила также, что большое внимание уделяется поддержке спорта, благотворительных фондов, развитию территорий.

Также после запуска завода компания планирует продолжить оказывать помощь деревне Тямша.

Кроме того, по ее словам, в компании «Титан-Полимер» прислушиваются к инициативным псковичам, которые говорят об изменениях, которые хотели бы получить.

Алина Рыбина подчеркнула, что в компании работа с молодёжью - обязательное направление, так как это люди, которые в дальнейшем будут формировать политику и будут составлять кадровый резерв.

Напомним, 25 октября в прямом эфире радиостанции «7 НЕБО» на частоте 107.1 FM с 10:00 до 18:00 проходит онлайн-марафон, посвященной 10-летию «Моглино». Каждый час вместе с руководством особой экономической зоны, инвесторами, руководителями работающих в ОЭЗ компаний, независимыми экспертами будем обсуждать и дискутировать о перспективах ОЭЗ «Моглино» и вызовах, которые ставит перед ней время.