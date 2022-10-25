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Общество

ФОТОФАКТ Псковская Пизанская башня

Фото: группа "Инцидент Псков"

Фотографию наклонившейся опоры со светофором на перекрёстке улицы Кузбасской Дивизии и Юбилейной опубликовали в группе «Инцидент Псков».

«Как думаете, долго столб под таким углом простоит?» - задался вопросом автор снимка.

В комментариях отметили, что это псковская версия Пизанской башни. «Пизанская башня, вон уже 650 лет так стоит, и ничего», — заметил местный житель. Другие обратили внимание, что стоять светофору осталось недолго: «до прилёта следующей машины».

Вероятнее всего, «падать» опора начала после аварии, которая произошла на улице Юбилейной 15 октября. Отметим, что светофор у ТЦ «Империал» не первый раз становится «жертвой» наездов псковских водителей. Так, 4 августа в аккурат возле него произошло столкновение автомобилей Honda и LADA Granta, а в марте 2021 года мачту освещения сбил скрывший с места ДТП КамАЗ.

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