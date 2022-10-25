Росимущество поможет части мобилизованных оплатить услуги ЖКХ

12:14, 25 октября 2022, ПАИ

Росимущество будет оплачивать коммунальные платежи за мобилизованных и добровольно оказывающих содействие Вооруженным силам России арендаторов федерального имущества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с неиспользованием арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, мобилизованными гражданами и добровольцами (арендаторами федерального имущества) Росимущество самостоятельно уплачивает за них коммунальные платежи», — говорится в релизе.

По словам представителей Росимущества, мера коснется физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, у которых единственным учредителем и руководителем является одно и то же физическое лицо, передает агентство «Прайм».

Мобилизованные граждане и добровольцы смогут без штрафов расторгнуть договоры аренды федерального имущества, отметили в ведомстве.