Программу воспитания островских школьников отметили на всероссийском уровне

11:54, 25 октября 2022, ПАИ

Директор островской школы № 7 имени В. Н. Пушкарева Лилия Панчук победила на всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать человека» в номинации «Программа воспитания школьников», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области. Конкурс проходил в Москве в рамках всероссийского форума классных руководителей.

Вместе со своим заместителем по воспитательной работе Светланой Тимофеевой Лилия Панчук представила на конкурсе разработанную и применяющуюся в школе воспитательную практику. Она, с одной стороны, помогает учителю наиболее эффективно планировать и реализовывать свою работу. С другой стороны, программа направлена на активное и плодотворное взаимодействие и включение в образовательный процесс школьников, учителей и родителей.

«Получила мощный заряд энергии, а также новые знания и практики, которые внедрим в процесс и сделаем воспитание и обучение наших детей еще более действенным», — поделилась впечатлениями об участии в конкурсе Лилия Панчук.

Победители конкурса получили дипломы и подарки. Лилия Панчук также была премирована сертификатом на обучение в Институте изучения семьи, детства и воспитания Российской академии образования.

Второе место в номинации «Программа воспитания школьников» конкурса педагогических работников «Воспитать человека» получил коллектив школы № 18 города Пскова. Всего в номинации приняли участие 153 российские школы.