Ради съёмки солнечного затмения пскович отправился в Алтайский край

11:59, 25 октября 2022, ПАИ

Ради съёмки солнечного затмения житель Пскова, астроном-любитель Пётр Митрофанов отправился в Алтайский край, пишет «АиФ-Псков».

Частичное солнечное затмение будет наблюдаться на большей части России 25 октября, но псковичи не увидят его из-за облачности. «В Пскове оно будет в середине дня, а тут на закате. Солнечный свет… и можно сделать красивый кадр, например, на фоне церкви», - отметил Пётр.

Если бы позволила погода, то псковичи могли бы наблюдать затмение с 12:16 до 14:38.

Петр Митрофанов рассказал, что частичные солнечные затмения случаются примерно раз в три года, полные — гораздо реже. Ближайшее такое явление ожидается 16 октября 2126 года.

«Сейчас будет частичное затмение, когда луна отбрасывает не только тень, но и полутень. Тень не доходит, мы увидим полутень на солнце. В Пскове солнце будет закрыто процентов на 50-60%, а в Сибири - на 80%», - уточнил Пётр.

Последний раз солнечное затмение с большой фазой закрытия произошло 20 марта 2015 года, в июле прошлого года солнце было закрыто лишь на 30%. Следующее затмение с небольшой фазой закрытия солнца случится примерно через три года, с большой - только в 2026 году, но в России его будет не видно.