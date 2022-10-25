Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ради съёмки солнечного затмения пскович отправился в Алтайский край

Фото Ирины Якуниной

Ради съёмки солнечного затмения житель Пскова, астроном-любитель Пётр Митрофанов отправился в Алтайский край, пишет «АиФ-Псков».

Частичное солнечное затмение будет наблюдаться на большей части России 25 октября, но псковичи не увидят его из-за облачности. «В Пскове оно будет в середине дня, а тут на закате. Солнечный свет… и можно сделать красивый кадр, например, на фоне церкви», - отметил Пётр.

Если бы позволила погода, то псковичи могли бы наблюдать затмение с 12:16 до 14:38.

Петр Митрофанов рассказал, что частичные солнечные затмения случаются примерно раз в три года, полные — гораздо реже. Ближайшее такое явление ожидается 16 октября 2126 года.

«Сейчас будет частичное затмение, когда луна отбрасывает не только тень, но и полутень. Тень не доходит, мы увидим полутень на солнце. В Пскове солнце будет закрыто процентов на 50-60%, а в Сибири - на 80%», - уточнил Пётр.

Последний раз солнечное затмение с большой фазой закрытия произошло 20 марта 2015 года, в июле прошлого года солнце было закрыто лишь на 30%. Следующее затмение с небольшой фазой закрытия солнца случится примерно через три года, с большой - только в 2026 году, но в России его будет не видно.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 октября 2022

Ещё более 80 псковичей вылечились от коронавируса
25 октября 2022

Стало известно, когда начнётся ремонт Ольгинского моста в Пскове
25 октября 2022

До +12 градусов и дождь прогнозируют псковские синоптики 26 октября
25 октября 2022

Псковский губернатор поручил ускорить предоставление выплат мобилизованным
25 октября 2022

Ради съёмки солнечного затмения пскович отправился в Алтайский край
25 октября 2022

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой
25 октября 2022

Михаил Ведерников поздравил таможенников с профессиональным праздником
25 октября 2022

Дождливая погода ожидается сегодня в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...