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Общество

Ремонт центральных улиц продолжается в Дедовичах

Ремонт центральных улиц Бундзена и Комсомольской продолжается в Дедовичах по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги», сообщает Псковавтодор.


На проезжей части уложено новое асфальтное покрытие. Подрядчик проводит работы по ремонту съездов. Кроме того, контракт предусматривает замену крайних звеньев труб, прочистку водоотводных канав, ремонт посадочных площадок и установку новых автопавильонов.

Сумма контракта превышает 123 миллиона рублей. Ремонт дороги стал возможен благодаря выделению дополнительных денежных средств из правительства РФ на развитие автомобильных дорог. Работы на объекте завершатся к середине ноября.

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