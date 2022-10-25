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Псковский проект в поддержку участников СВО презентовали в Москве

Фото: СВОZ

 Студенты Псковского государственного университета и городские активисты презентовали проект «СВОИ» на XXIV Всемирном русском народном соборе в храме Христа Спасителя в Москве, сообщили авторы проекта.

«СВОИ» — социальная карта участника специальной военной операции на Украине, благодаря которой участник СВО и его семья смогут систематически получать скидки в ресторанах и кафе, медицинских клиниках, спортзалах, кинотеатрах, автосервисах, гостиницах и десятках иных организаций из Псковской области и других регионов России. 

В программе уже участвуют более 80 компаний из Пскова и других городов: от Севастополя и Донецка до Якутска и Владивостока. В ближайший месяц отделения проекта «СВОИ» появятся в Екатеринбурге, Улан-Удэ, Великом Новогороде, Смоленске и других городах. 

Социальные карты «СВОИ» распространяются исключительно через представителей Министерства обороны РФ. Команда проекта не имеет доступа к персональным данным участников СВО. 

«Хорошая тема! Надо, чтобы бизнесмены по всей стране к этому подключились и сделали подобное», — оценил идею проекта «СВОИ» писатель Захар Прилепин в своих социальных сетях. Также положительно высказались о проекте первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, известный путешественник Григорий Кубатьян и писатель, лауреат премии «Национальный бестселлер» Александр Пелевин. 

«Наша цель — обьединить свыше 15 000 российских предпринимателей. Опыт Пскова показал, что за несколько дней команде проекта удалось привлечь к участию свыше 40 компаний, которые согласились сделать скидку на товары и услуги по карте «СВОИ» для участников СВО и их семей. Уверены, что за 10-12 месяцев активной работы мы достигнем поставленной цели», — отметили инициаторы проекта. 

Принять участие в проекте может каждый предприниматель. Для этого можно написать на почту проекта: cvoz22@mail.ru или в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cvoz22. В ближайшее время у проекта появится сайт с интерактивной картой России, на которой будут отражены все участники проекта. 

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