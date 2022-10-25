Стало известно, когда начнётся ремонт Ольгинского моста в Пскове

12:51, 25 октября 2022, ПАИ

25 октября на Ольгинском мосту в Пскове рабочие приступили к вырезке кернов [небольшие прямоугольные участки дорожного покрытия. - ПАИ]. Как рассказал корреспонденту Псковского агентства информации начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий, работы по отбору «проб» необходимы для оценки состояния дорожного покрытия.

«Это также позволит понять объём предстоящих работ, чтобы потом не получилось так, что мы на разрушенный нижний слой уложим новый асфальт, который развалится через год», - уточнил Грацкий.

По его словам, до конца недели объём предстоящих на мосту работ станет ясен. «Затем мы составим ведомость, посчитаем и выставим контракт на торги. Защитный и гидроизоляционный слои, возможно, придется восстанавливать не везде, а вот асфальтовое покрытие будем менять по всей площади моста. Для этого планируем использовать более дорогой и качественный литой асфальтобетон. Он прочнее обычного асфальта - примерно как бетон. То есть конструкция будет более долговечная и износостойкая», - пообещал Александр Грацкий.

Он отметил, что во время предстоящих ремонтных мост не будут полностью закрывать мост для движения транспорта. «Скорее всего, устроим реверсивное движение или закроем две полосы, а две оставшиеся будут полноценно работать. Схема в любом случае появится только после заключения контракта. Но полностью мост точно перекрыт не будет. Точные даты назвать не смогу, но торги мы планируем провести в этом году, и подрядчик, надеюсь, приступит к работе тоже в этом году», - сказал начальник УГХ.

Керны с покрытия моста вырежут через каждые 15-20 метров, затем их отправят на изучение в лабораторию. Выемки, оставшиеся после отбора кернов, обещают заделать.