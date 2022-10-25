Псковичи примут участие в национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве

14:17, 25 октября 2022, ПАИ

Псковичи примут участие в национальном чемпионате по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс» в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по образованию.

Псковскую областиь представят Евгений Богданов («Гончарное дело», школьники), Анастасия Андреева («Флористика», школьники), Алла Цыбина («Флористика», специалисты), Софья Степанова («Малярное дело», школьники), Роман Иванов («Мебельщик», студенты), Любовь Селезнева («Художественное вышивание», специалисты), Людмила Мельник («Художественное вышивание», школьники).

«В этом году национальный чемпионат «Абилимпикс» впервые проходит сразу в двух форматах, – рассказал руководитель национального центра «Абилимпикс» Алексей Васильчук. – С 19 по 28 сентября состоялись соревнования по 39 дополнительным компетенциям, которые прошли в очно-дистанционном формате в 84 регионах России. Конкурс по 40 основным компетенциям пройдет в Москве в очной форме 28-30 октября».

Соревнования пройдут среди участников по трем категориям, в них выступят 399 школьников, 411 студентов и 316 специалистов.

В Псковской области в апреле этого года прошел региональный чемпионат «Абилимпикс», в котором по 19 компетенциям соревновались 139 конкурсантов. А с 20 по 27 сентября прошел подготовительный (отборочный) этап национального чемпионата «Абилимпикс». В нем приняли участие 22 человека.

«В Псковской области конкурсы «Абилимпикс» проводятся ежегодно и полюбились участниками всех категорий. Практически все образовательные учреждения региона принимают участие в соревнованиях, а также социальные учреждения и общественные организации. Конкурс воодушевляет и окрыляет. Мы гордится своими участниками!» - прокомментировала руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» Псковской области Ольга Верхоглядова.

Людмила Мельник из Порхова завоевала право участия в финале Национального чемпионата по компетенции «Художественное вышивание» в ходе подготовительного (отборочного) этапа. Она в сентябре выдержала конкуренцию из 33 участников и заняла 3 место.

«Мне очень интересно и любопытно побывать на национальном чемпионате «Абилимпикс» в городе Москве. Думаю, мне все понравится несмотря на то, какое место я займу в ходе соревнований, потому что национальный чемпионат — это большой праздник!» - поделилась участница Людмила Мельник.

В рамках чемпионата, помимо соревнований, предусмотрены деловая, профориентационная, выставочная и культурно-досуговая программы. Параллельно с чемпионатом будет проходить Международный технологический фестиваль с участием национальной сборной «Абилимпикс» России и представителей зарубежных стран.