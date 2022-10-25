Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи примут участие в национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве

Псковичи примут участие в национальном чемпионате по профмастерству среди инвалидов «Абилимпикс» в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по образованию.

Псковскую областиь представят Евгений Богданов («Гончарное дело», школьники), Анастасия Андреева («Флористика», школьники), Алла Цыбина («Флористика», специалисты), Софья Степанова («Малярное дело», школьники), Роман Иванов («Мебельщик», студенты), Любовь Селезнева («Художественное вышивание», специалисты), Людмила Мельник («Художественное вышивание», школьники).

«В этом году национальный чемпионат «Абилимпикс» впервые проходит сразу в двух форматах, – рассказал руководитель национального центра «Абилимпикс» Алексей Васильчук. – С 19 по 28 сентября состоялись соревнования по 39 дополнительным компетенциям, которые прошли в очно-дистанционном формате в 84 регионах России.  Конкурс по 40 основным компетенциям пройдет в Москве в очной форме 28-30 октября».

Соревнования пройдут среди участников по трем категориям, в них выступят 399 школьников, 411 студентов и 316 специалистов.

В Псковской области в апреле этого года прошел региональный чемпионат «Абилимпикс», в котором по 19 компетенциям соревновались 139 конкурсантов. А с 20 по 27 сентября прошел подготовительный (отборочный) этап национального чемпионата «Абилимпикс». В нем приняли участие 22 человека.

«В Псковской области конкурсы «Абилимпикс» проводятся ежегодно и полюбились участниками всех категорий. Практически все образовательные учреждения региона принимают участие в соревнованиях, а также социальные учреждения и общественные организации. Конкурс воодушевляет и окрыляет. Мы гордится своими участниками!» - прокомментировала руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» Псковской области Ольга Верхоглядова.

Людмила Мельник из Порхова завоевала право участия в финале Национального чемпионата по компетенции «Художественное вышивание» в ходе подготовительного (отборочного) этапа. Она в сентябре выдержала конкуренцию из 33 участников и заняла 3 место.

«Мне очень интересно и любопытно побывать на национальном чемпионате «Абилимпикс» в городе Москве. Думаю, мне все понравится несмотря на то, какое место я займу в ходе соревнований, потому что национальный чемпионат — это большой праздник!» - поделилась участница Людмила Мельник.

В рамках чемпионата, помимо соревнований, предусмотрены деловая, профориентационная, выставочная и культурно-досуговая программы. Параллельно с чемпионатом будет проходить Международный технологический фестиваль с участием национальной сборной «Абилимпикс» России и представителей зарубежных стран.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 октября 2022

Когда в Псковской области ожидается рост заболеваемости ОРВИ, рассказала эксперт
25 октября 2022

Вакцинацию детей от гриппа и ковида обсуждают в медиацентре ПАИ
25 октября 2022

Ещё более 80 псковичей вылечились от коронавируса
25 октября 2022

Стало известно, когда начнётся ремонт Ольгинского моста в Пскове
25 октября 2022

До +12 градусов и дождь прогнозируют псковские синоптики 26 октября
25 октября 2022

Псковский губернатор поручил ускорить предоставление выплат мобилизованным
25 октября 2022

Ради съёмки солнечного затмения пскович отправился в Алтайский край
25 октября 2022

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...