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Общество

Великолукский педагог рассказала об участии во всероссийском форуме

Второй всероссийский форум классных руководителей прошёл в Москве 22-23 октября. В нём приняли участие 1300 классных руководителей и кураторов групп СПО из 89 регионов страны и города Байконур. Делегация из педагогов Псковской области также приняла участие в форуме. 

«Я очная участница II Форума классных руководителей уже второй год. Ещё в прошлом году, когда появилось сообщество в ВК, мы осознали важность и необходимость этой встречи», — поделилась учительница русского языка и литературы школы №1 Великих Лук Татьяна Рассолова.

Организаторы подготовили для участников обширную программу – круглые столы, мастер-классы, активности, панельные дискуссии, лекции. 

«Хочется сказать огромное спасибо организаторам форума за обширную и интересную программу. С лекциями выступали автор научно-популярных фильмов Антон Войцеховский, звезда сериала «Физрук» Анастасия Панина, эрудит Анатолий Вассерман. Прошли мастер-классы со звёздами: Борис Корчевников, Александр Мартынов, Александр Олешко. Это было здорово!» — рассказала о своих впечатлениях ещё одна участница из Псковской области Вера Фёдорова, учитель физкультуры Пыталовской средней школы. 

На площадке сообщества ФКР в ВК была организована онлайн-трансляция мероприятия, присоединиться к ней мог любой желающий. На закрытии форума министр просвещения РФ Сергей Кравцов пожелал участникам удачи и поблагодарил их за работу на форуме и новые инициативы.

«Общее впечатление от форума восторженное. Новые технологии, общение с педагогами, близкими по духу, неравнодушными людьми, новые проекты и активности, даже подарки от форума и грандиозный концерт - всё это мотивирует и делает нашу работу яркой и полезной», - отметила Татьяна Рассолова. 

Напомним, I Форум классных руководителей прошёл в октябре 2021 года, объединив 1000 участников из 85 регионов страны и города Байконур.

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