Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Срывает крышу»: как подростки из Пскова попадают на мировые подиумы

Ольга Василькова. Архив героини

Руководитель псковского модельного агентства Diva Models Ольга Василькова вышла замуж и пять лет назад уехала в США. Теперь она из-за окена помогает подросткам из Пскова попасть на мировые подиумы. Историями успеха своих подопечных Ольга поделилась с газетой «Комсомольская правда - Псков».

Индивидуальность и выносливость – главные качества модели в современном мире, уверена Василькова. По ее мнению, основная задача – удержаться, когда всем вокруг «срывает крышу». 

Псковская модель на подиуме. Архив Ольги Васильковой

Не все из тех, кто успешно стартует, остаются в этом бизнесе. Дело в том, что моделинг начинается очень рано. Ребенок живет самостоятельно в другой стране среди таких же моделей-подростков, каждую неделю получает деньги на карманные расходы.

«Здесь два пути, – отметила Ольга, – либо у ребенка голову сорвет от звездности, либо он адекватно воспримет все происходящее и будет спокойно ждать своего часа. У 7 из 10 моделей срывает крышу».

Подробности о работе Ольги и юных моделей из Пскова читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

25 октября 2022

Когда ожидается рост заболеваемости ОРВИ, рассказали псковичам
25 октября 2022

Вакцинацию детей от гриппа и ковида обсуждают в медиацентре ПАИ
25 октября 2022

Ещё более 80 псковичей вылечились от коронавируса
25 октября 2022

Стало известно, когда начнётся ремонт Ольгинского моста в Пскове
25 октября 2022

До +12 градусов и дождь прогнозируют псковские синоптики 26 октября
25 октября 2022

Псковский губернатор поручил ускорить предоставление выплат мобилизованным
25 октября 2022

Ради съёмки солнечного затмения пскович отправился в Алтайский край
25 октября 2022

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...