«Срывает крышу»: как подростки из Пскова попадают на мировые подиумы

13:46, 25 октября 2022, ПАИ

Руководитель псковского модельного агентства Diva Models Ольга Василькова вышла замуж и пять лет назад уехала в США. Теперь она из-за окена помогает подросткам из Пскова попасть на мировые подиумы. Историями успеха своих подопечных Ольга поделилась с газетой «Комсомольская правда - Псков».

Индивидуальность и выносливость – главные качества модели в современном мире, уверена Василькова. По ее мнению, основная задача – удержаться, когда всем вокруг «срывает крышу».

Не все из тех, кто успешно стартует, остаются в этом бизнесе. Дело в том, что моделинг начинается очень рано. Ребенок живет самостоятельно в другой стране среди таких же моделей-подростков, каждую неделю получает деньги на карманные расходы.

«Здесь два пути, – отметила Ольга, – либо у ребенка голову сорвет от звездности, либо он адекватно воспримет все происходящее и будет спокойно ждать своего часа. У 7 из 10 моделей срывает крышу».

Подробности о работе Ольги и юных моделей из Пскова читайте здесь.