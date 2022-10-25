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Супруги военнослужащих обратились к Александру Котову за поддержкой в отправке помощи

Супруги псковских военнослужащих объединились в «женский батальон» и поддерживают дивизию в сборе посильной помощи, швейном ремонте амуниции и палаток. 25 октября псковички пришли на приём к спикеру областного Собрания Александру Котову в общественную приёмную «Единой России», чтобы попросить об организационной поддержке в отправке грузов на освобождённые территории, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Наталья и Ольга рассказали, что по собственному желанию начали собирать помощь ещё в марте, а сейчас это делают уже по спискам из полков, взаимодействуя с командованием. «Ну а как ещё? Помогать нужно. Бойцы чувствуют внимание, они благодарны – у нас есть обратная связь, нам присылают видеообращения. Вот недавно делились радостью – Юрий Сорокин передал 200 пар сапог», - привела пример Наталья.

«Ремонтируем палатки М-10, которые стали непригодными, клеим, штопаем, перешиваем, подгоняем одежду со складов – где-то молнию поменять, где-то зашить. Ателье нам помогло бесплатно привести в порядок почти 600 бушлатов. Сами стираем, в кармане оставляем конфетки, сигареты», - поделились женщины.

Председатель Собрания согласился – и служащим по контракту, и мобилизованным сейчас особенно важно чувствовать внимание. «Люди оказались вне привычного быта. Молодые срочники проще относятся к условиям службы, люди постарше оставили семьи и оказались в казармах. Психологически им сейчас непросто», - добавил спикер и рассказал, что вместе с заместителем губернатора Александром Серавиным проводил встречи с призванными бойцами. «Встречаемся, общаемся и готовы помогать, чем только возможно», - отметил Александр Котов.

Наталья и Ольга рассказали, что сейчас у них возникли небольшие сложности с логистикой отправки грузов и техникой – военные помимо гуманитарной помощи везут свои грузы, «женский батальон» задумался, как наладить свою перевозку, организовать на месте пункт для хранения и передачи посылок.

Александр Котов предложил посетительницам приёмной объединить усилия с Центром добровольчества. «Вместе вы сможете быстрее формировать и отправлять груз – без суеты и поиска отдельной машины. Вам нужно состыковаться. Каждый и дальше может работать по своему плану, но в вопросе транспортировки это точно будет удобнее всем», - предположил спикер.

Депутат поблагодарил женщин за неравнодушное отношение. «Это общее дело. Будем верить, что всё это закончится и наши военнослужащие вернутся как можно скорее домой», - добавил Александр Котов.

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