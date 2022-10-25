ВИДЕО Губернатор рассказал, как в Псковской области отметят новогодние праздники

21:50, 25 октября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём традиционном видеообращении «Тема» рассказал, как Псковская область отметит предстоящие новогодние праздники.

Михаил Ведерников упомянул, что не первый месяц в комметариях и сообщениях псковичей появляются предложения об отказе от новогодних праздников.

«Абсолютно согласен со всеми, кто считает, что сейчас не время для пышных торжеств, — отметил глава региона. — Ситуация непростая и на фронте, и в экономике. Многим семьям пришлось урезать расходы. Вы хорошо знаете, что у Псковской области никогда не было лишних средств. Тем не менее, несмотря на все вызовы, правительство региона исполняет все свои социальные обязательства, выполняет задачи федерального центра. Все основные проекты реализуются, в ряде направлений — с опережением. Благодаря этому мы получаем дополнительное финансирование. Тем не менее сейчас мы оказываем адресную помощь семьям наших бойцов, выплачиваем единовременные выплаты мобилизованным. Для нас это очень серьёзные незапланированные расходы, поэтому к бюджету нужно подходить максимально рачительно».

Михаил Ведерников подчеркнул, что салюты, концертные программы с известными артистами и массовые гулянья однозначно отменяются. «Сейчас всё это неуместно», — прокомментировал он.

При этом губернатор согласился, что не следует «уходить в крайности». «Ёлки установим, города украсим. Инсталляции, закупленные в прошлые годы, приведём в порядок и также установим. Ничего нового покупать не будем. Проведём Новый год спокойно, в семейном формате, без излишеств. Уверен, что все взрослые это решение поймут и поддержат, но не нужно забывать про детей. Для них Новый год — это всегда время волшебства и исполнения заветных желаний, неотъемлемая часть счастливого детства. Более того, наш долг — уделить особое внимание детям кадровых военнослужащих, мобилизованных и тем, чьи отцы погибли, защищая нашу страну. Поэтому традиционная губернаторская ёлка состоится в расширенном формате. К многодетным и малоимущим семьям присоединятся те, кого напрямую коснулась специальная военная операция. «Ёлка желаний» также будет — для тех детишек, о ком позаботиться просто-напросто некому. Наша цель — минимизировать траты, но всё-таки есть моменты, на которых не нужно экономить ни при каких обстоятельствах. Уверен, вы это понимаете и разделяете», — заключил Михаил Ведерников.