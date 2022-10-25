Псковские музеи представили в Минкульте планы на 2023 год

14:44, 25 октября 2022, ПАИ

Псковский музей-заповедник и Государственный музей-заповедник «Михайловское» представили свои планы на 2023 год в Министерстве культуры РФ. Всего псковские музеи запланировали более 90 проектов на следующий год, сообщает официальный телеграм-канал Минкультуры РФ.

В 2023 году Псковский музей-заповедник собирается реализовать 56 проектов. Среди них «Музей Псковского археологического общества», «Псков и Московское государство», «Учитель и ученики», «По платью видно, кто идет. Костюм и украшения народа сету (сето)» и другие.

В Пушкинском заповеднике запланировано 35 выставок, в том числе будут представлены экспозиции «Хранители Михайловского», «Очарованный чудом», «Собранье пестрых глав».