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Культура

Псковские музеи представили в Минкульте планы на 2023 год

Фото: телеграм-канал Министерства культуры РФ

Псковский музей-заповедник и Государственный музей-заповедник «Михайловское» представили свои планы на 2023 год в Министерстве культуры РФ. Всего псковские музеи запланировали более 90 проектов на следующий год, сообщает официальный телеграм-канал Минкультуры РФ.

В 2023 году Псковский музей-заповедник собирается реализовать 56 проектов. Среди них «Музей Псковского археологического общества», «Псков и Московское государство», «Учитель и ученики», «По платью видно, кто идет. Костюм и украшения народа сету (сето)» и другие.

В Пушкинском заповеднике запланировано 35 выставок, в том числе будут представлены экспозиции «Хранители Михайловского», «Очарованный чудом», «Собранье пестрых глав».

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