Вечер памяти писателя Станислава Золотцева пройдет в Пскове

16:57, 25 октября 2022, ПАИ

Литературно-музыкальный вечер «Двух сердец неясное родство» пройдет в псковской библиотеке имени С. А. Золотцева «Родник». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской библиотеке.

27 октября в 17.00 псковский композитор и исполнитель Вячеслав Рахман выступит в читальном зале библиотеки «Родник» с песнями на стихи Станислава Золотцева. Это мероприятие приурочено к 75-летию писателя, переводчика, автора слов гимна города Пскова Станислава Золотцева, имя которого в 2012 году было присвоено библиотеке «Родник», которая находится на улице Труда.

В 2022 году к юбилею Золотцева библиотека «Родник» разработала целый проект под названием «Летописец любви», посвящённый творчеству знаменитого писателя, который за 30 лет своей профессиональной деятельности издал более 20 книг стихотворений, несколько книг прозы и три книги литературных исследований.

Литературно-музыкальный вечер памяти Станислава Золотцева в рамках проекта «Летописец любви» по адресу: ул. Труда, д. 20. Телефон для справок 72-43-23.