Около 700 тысяч рублей отдали мошенникам псковичи за несколько дней

15:14, 25 октября 2022, ПАИ

Несколько жителей Псковской области стали жертвами мошенников в период с 20 по 24 октября и лишились около 700 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Жертвами мошенников стали жители Пскова, Острова и Пыталовского района. Одних ввели в заблуждение при попытке совершить операцию купли-продажи товара через интернет, других лишили денег под предлогом предотвращения несанкционированного списания сбережений с банковской карты, третьим пообещали солидную прибыль от неких инвестиций.

В итоге потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются, заключили в ведомстве.